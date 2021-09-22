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لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:14 مساءً
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
ضوابط التعليم لتفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسي الجديد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً
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