«الزراعيين»: استلام المرحلة الأولى من المبنى الخدمي والإداري للنقابة بمدينة إدفو بأسوان

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أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الأربعاء، إن النقابة نجحت في تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة أو المملوكة ملكية عامة أو تابعة للنقابات المهنية، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في تحقيق هذه الأهداف بالاستغلال الأمثل لأصول النقابة على مستوى الجمهورية، والتي لم تستغل لأكثر من ثلاثون عامًا.

وقال «خليفة»، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبنى الخدمي والإداري للنقابة بأدفو على مساحة 400م بتكلفة حوالي 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الإنشاءات لإقامة مركز طبي وخدمي لخدمة الزراعيين وأسرهم وأهالي إدفو، فضلا عن البدء في إجراءات إنشاء المبني الخدمي والإداري بمدينة «دراو» التابعة لمحافظة أسوان على مساحة 500 متر.

وأضاف نقيب الزراعيين أن هذه الخطط التنفيذية تأتي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم فضلا عن الدور الاجتماعي والخدمي لهذه المقار بمختلف المحافظات، مشيدًا بدعم الرئيس السيسي للخدمات والمشروعات بربوع مصر ومشروع حياه كريمة ومساهمة المهندسين الزراعيين في المشاركة بمشروع حياة كريمة وعودته بالنفع على أهاليهم، موضحًا إن اجمالي الاستثمارات التي ضختها النقابة العامة لاستغلال الأصول بمحافظة أسوان فقط خلال عامين حوالي 15 مليون جنيه رغم الظروف المالية والعجز في صندوق المعاشات.

وشدد «خليفة»، على أن هناك ضرورة حتمية لاستغلال الأصول الاستغلال الأمثل وعدم ترك هذه الأصول لأكثر من ثلاثون عامًا بدون استغلال اقتصادي يعود بالنفع على الأعضاء، وهو ما تم ويتم في أسوان يتم حاليًا في قنا والأقصر وسوهاج، مشيرًا إلى الانتهاء والاستلام المبني الخدمي والاجتماعي بأسيوط على مساحة 400م بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه وتطوير وإعادة تأهيل مستشفى الزراعيين بأسيوط، وجاري إنهاء إجراءات المبنى الإداري والخدمي بمدينة بني سويف أيضًا على مساحة 500م.

وعقد نقيب الزراعيين لقاءات مع المهندسين الزراعيين بمدينتي «إدفو» و«دراو» بحضور قيادات النقابة العامة والنقابة الفرعية بأسوان والمهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية بأدفو وأسوان، وعبروا عن شكرهم وسعادتهم على استغلال الامثل لأصول النقابة بما يعود بالنفع على اعضاء النقابة واسرهم واهالي اسوان

وعبروا عن شكرهم وسعادتهم بما تم وسوف يتم بإذن الله خلال الفترة القادمة والمتابعة الميدانية للنقيب العام بصفة مستمرة لإنجازات الاعمال ومتابعة التنفيذ على الطبيعة وحل أي معوقات.