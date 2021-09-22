«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «فتاة المعادي» اثنء محاولة سرقتها بالاكراة

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كشفت ملابسات وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بتعدى عنصر إجرامى على فتاة بالطريق العام والإستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض» .

وأضافت: «وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإستيقاف فتاة والإستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته ولاذ بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بالمعادى، له معلومات جنائية»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار والسلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة ن وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»