رئيس «الإنجيلية» يستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًّا من، عماد خليل، ومحمد عزمي، ونهى ذكي، ونادر مصطفى، ومي كرم جبر، وطه أحمد.

وحضور قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، خلال اللقاء، أمس، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد في مختلف أنحاء الجمهورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة ووحداتها المختلفة ومشاركتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وأشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا على اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.