ضبط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجلين خطر بالشرقية، بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من محل إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي وطلقة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.