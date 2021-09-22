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العثور على طفلة حديثة الولادة أمام باب مسجد بالشرقية

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العثور على طفلة حديثة الولادة أمام باب مسجد بالشرقية العثور على طفلة حديثة الولادة أمام باب مسجد بالشرقية

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عثر أحد المواطنين أثناء توجهه لصلاة الفجر، على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد بأحدي القري التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقلها إلى المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بعثور أحد الأهالى مقيم عزبة أبوعقل التابعة لقرية النخاس بدائرة المركز، على طفلة حديثة الولادة لا يتعدي عمرها يومان أمام مسجد، وحالتها مستقرة وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات .

المصرى اليوم

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