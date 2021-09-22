أخبار عاجلة

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية -
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة -
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير -
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء -
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة -
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس -
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة ومخدرات في الشرقية

Print
«الداخلية»: ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة ومخدرات في الشرقية «الداخلية»: ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة ومخدرات في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين- مقيمان بالزقازيق في الشرقية) بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسميا ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة