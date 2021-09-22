«الداخلية»: ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة ومخدرات في الشرقية

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين- مقيمان بالزقازيق في الشرقية) بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسميا ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.