وزيرة خارجية السودان تناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم لبلادها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية ةمريم الصادق المهدي إن السلطات السودانية المختصة قد أحبطت أمس المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى بالاضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد.

وأوضحت وزيرة الخارجية في الإحاطة التي قدمتها للسلك الدبلوماسي المعتمد بالخرطوم حول المحاولة الانقلابية الفاشلة أن قيادة القوات المسلحة تصدت لها، وقد تمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة من العسكريين والمدنيين، ويجري التحري معهم حالياً.

وذكرت أن إعلان حكومة السودان عن احباط هذا المخطط الانقلابي الفاشل أثار ردود أفعال اقليمية ودولية ايجابية جديرة بالثناء والتقدير مشيرة إلى ان الوزارة ننتهز هذه الفرصة لكي تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لكافة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية التي ادانت المحاولة الانقلابية.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي أن المحاولة الإنقلابية الفاشلة قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى، وتصدت لهم قيادة القوات المسلحة ولم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة بالاضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد، وأنه قد تمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة من العسكريين والمدنيين، ويجري التحري معهم حالياً.

واضافت: لقد أزعج التقدم المطّرد والنجاحات والإنجازات المتتالية التي حققتها ثورة ديسمبر المجيدة، على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ونجاح حكومة الفترة الانتقالية في فك طوق العزلة الدولية الذي كان مضروباً على السودان من جراء السياسات الرعناء للنظام المباد، وخصوصا الدلائل الواضحة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد في الآونة الاخيرة عناصر الثورة المضادة، وأصابهم بالإحباط مما دفعهم إلى هذه المحاولة اليائسة الرامية إلى قطع الطريق أمام مسيرة الفترة الانتقالية الماضية بعزم نحو إنجاز التحول الديموقراطي المنشود.

وتابعت: ولكن لقد خاب فأل أعداء الثورة تماما، وكانت النتيجة هي أن ازدادت لُحمة وتماسك شركاء الفترة الانتقالية، كما ازداد وعيهم بخطورة مخططات فلول النظام البائد وسعيهم الدؤوب إلى إفشال الانتقال، ومحاولة تقويض مكتسبات وانجازات ثورة ديسمبر المجيدة، الامر الذي دعاهم إلى التحلي باليقظة التامة حيال تلك المخططات.

وأوضحت وزيرة خارجية السودان أن إعلان حكومة السودان عن احباط هذا المخطط الانقلابي الفاشل أثار ردود أفعال اقليمية ودولية ايجابية جديرة بالثناء والتقدير، والوزارة ننتهز هذه الفرصة لكي تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لكافة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية التي ادانت المحاولة الانقلابية، وأعربت عن تضامنها مع السودان وحكومته الانتقالية، وذلك انطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على رفض وشجب كافة انواع التغيير للسلطة بوسائل غير دستورية.

وناشدت المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة، لتقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان، بما يمكنها من مجابهة التحديات الجسام الماثلة أمامها، والعبور بأمان وصولا لمرحلة التحول الديموقراطي بانجاز جميع استحقاقاته اللازمة، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والسلام والحرية والعدالة والتداول السلمي المستدام للسلطة.