«علوم الإسكندرية» تمنح درجتي الماجستير والدكتوراة لـ12 طالباً بينهم 6 سيدات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أماني عبدالحميد إسماعيل عميدة الكلية، على منح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ12 طالبا بينهم 6 سيدات.

وقالت العميدة، إنه تم منح درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم للدكتور محمد فوزي عباس بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب، والدكتورة إيمان دينا إمام بشير بقسم الكيمياء، والدكتورة نورهان جابر أنور، والدكتورة أميرة حسن صبري بقسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتورة هبه الله محمد صلاح الدين، والدكتورة شيرين فاروق فوزي بقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة دينا ناجي أحمد قسم علوم البيئه، كما قرر المجلس منح درجة الماجستير في العلوم في أقسام الكلية المختلفة لـ5 من الباحثين بالكلية ومن خارجها.

وفى سياق متصل، اعلنت ادارة الكلية عن موعد قبول استلام الملفات واجراء الكشف الطبي وتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للطلاب الجدد للعام الجامعي 2021 / 2022، مع ضرورة تحضير الرقم التسجيلي لكل طالب على نظام وزاره الصحه والمكون من 20 رقم وذلك على النحو التالي:

أولاً المستوى الأول: شعبة علمي علوم، يوم السبت 25 سبتمبر للطلاب من حرف «أ» إلى نهاية حرف «ض»، ويوم الأحد 26 سبتمبر للطلاب من حرف «ط» إلى نهاية حرف «ي»، وثانيا المستوى الأول: شعبة علمي رياضه، يوم الاثنين 27 سبتمبر، ومكان التقديم بمبنى الكليه، على أن يحدد موعد للطلاب المتخلفين عن المواعيد المعلنة ليتم التقديم به يوم الثلاثاء 28 سبتمبر.