«رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم».. إقبال متوسط على حدائق أنطونيادس والورد في الإسكندرية (صور وفيديو)

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شهدت حدائق أنطونيادس والنزهة والورد، في الاسكندرية، إقبال متوسط أمس، من قبل الزائرين للاستمتاع بالأجواء الخريفية و«توديع» فصل الصيف والذى انتهى رسميا في مصر أمس الثلاثاء، ليبدأ فصل الخريف رسميا اليوم الاربعاء، فيما شهدت ايضاً احتفالات وفقرات فنية والعاب أكروباتية وافراح لاحدى روابط ذوي الهمم في الإسكندرية أمس.

وعلى اغانى العديد من مؤدى أغانى المهرجانات، نظمت رابطة «شباب اهل التحدي في الإسكندرية لخدمة ذوى الهمم، برئاسة رجب جوده، احتفالية محدودة بمقر حدائق انطونيادس، وجرى الاحتفال بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم فقرات أكروباتية واغانى وفقرات فنية، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب والفتيات من ذوى الهمم، حيث حرصت الرابطة على تنظيم حفلة للمعاقين لإدخال البهجة عليهم في حدائق انطونيادس التاريخية .

وقال رجب جوده، مؤسس ورئيس رابطة اهل التحدي لخدمة ذوى الهمم في الاسكندرية، أنه يتم تنظيم حفلة كل اسبوعين لادخال الفرحة على الأطفال واسرهم، سواء في الحدائق والمتنزهات العامة أو الملاهى، للترفيه عليهم ورسم البسمة على وجوههم، مشيرا إلى أن الرابطة تقدم خدمات طبية وترفيهية وعلاجية لذوي الهمم من أعضائها، فضلا عن افتتاح شاطئ خاص في المندرة لهم بعد جهود منذ عام 2017، وتخصيص كابينتين في شاطئ ستانلى .

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، نقدم خدمات في الرابطة لـ 500 عضو من ذوى الهمم واسرهم، فضلا عن توقيع بروتوكولات طبية لخدمة المعاق واسرته، والحصول على نسبة خصم كبيرة وخدمات طبية مجانية للمعاق وأسرته على مستوى الاسكندرية.

وأشار إلى أنه يتم السماح للمعاقين وذوي الهمم بمختلف درجات إعاقتهم للحدائق بالمجان، حيث قدمت إدارة حديقة انطونيادس جهود طيبة للرابطة من خلال الدخول مجانا لإقامة الحفل للمعاقين ومرافقيهم، حيث بلغ عددهم في حفلة أمس 120 شخصاً.

وقالت الدكتورة بدرية حسن، المشرف العام على حدائق انطونيادس والنزهة والورد في الاسكندرية، أن الحديقة تشهد إقبال متوسط كل يوم خلال الفترة الحالية تزامناً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، وتحقيق التباعد والسماح بنسبة معينة اتساقا مع قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، لحماية المواطنين من الوباء ومنع انتشاره.

وأوضحت «بدرية»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن انطونيادس تستقبل يوميا من 1500 إلى 2000 زائر في الأيام العادية، لترتفع إلى حوالى 3500 إلى 4000 زائر في ايام الجمعة، فيما يصل عدد الزائرين في الأعياد والمناسبات حوالي 8 إلى 10 آلاف زائر للاستمتاع بجمال الطبيعة والاشجار النادرة والعتيقة والتى تتعدى أعمار بعضها 300 سنة و500 سنة، فيما يسمح لجمعيات وروابط المعاقين وذوي الهمم والايتام بالدخول مجاناً بالتنسيق مع الادارة المسؤولة.

ولفتت إلى أن سعر تذكرة الدخول لحديقة انطونيادس جنيهان، والورد بـ50 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن سعر تصوير السيشن «فوتو بـ150 جنيها والسيشن فيديو بأكثر من 1000 جنيه.

حدائق انطونيادس يرجع تاريخ إنشائها إلى الفترة البطلمية في مصر وهي أقدم حدائق مدينة الإسكندرية في مصر وتعتبر من بين أقدم الحدائق التي أنشأها الإنسان على مستوى العالم، وعاصرت أحداثاً تاريخية مهمة لملوك البطالمة، وفي القرن التاسع عشر كانت ملكا لأحد الأثرياء اليونانيين وكانت تعرف باسمه «حدائق باستيريه» حتى تملكها محمد على باشا، وأقام قصرا له بها وفي عام 1860 م عهد من قبل الخديوي إسماعيل إلى الفنان الفرنسي «بول ريشار» بإعادة إنشاء الحدائق كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي بباريس التي أقام بها الخديوي إسماعيل أثناء زيارته لفرنسا، وأضيف وقتها عدد كبير من الأشجار والنباتات النادرة إلى الحديقة حيث عرف عن الخديوي إسماعيل ولعه بصيد الطيور بها، انتقلت ملكية القصر والحدائق إلى أحد الأثرياء وهو البارون اليوناني جون أنطونيادس العام1860، والذي سميت الحدائق باسمه لاحقا، وقد ظل جون أنطونيادس زمناً بالقصر، وعندما توفي عام 1895 آلت الحدائق والقصر بالميراث لإبنه أنطوني الذي نفذ وصية والده بإهداء القصر والحدائق إلى بلدية الإسكندرية العام 1918 م.

وتوجد بالحديقة مجموعة مميزة من التماثيل الرخامية النادرة الكاملة الحجم لشخصيات أسطورية وتاريخية منها تماثيل فينوس آلهة الجمال وهي تحمل مرآة كبيرة تعكس أشعة الشمس في الصباح تجاه نوافذ القصر الجنوبية أيضا تماثيل تمثل الفصول الأربعة إضافة لأسود مصنوعة من المرمر.

«المصرى اليوم» تشارك احتفال رابطة اهل التحدى احتفالاتهم بذوى الهمم في حدائق انطونيادس التاريخية بالاسكندرية:

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)

"رقص وفقرات فنية ومهرجانات لذوي الهمم" .. إقبال متوسط على حدائق انطونيادس والورد في الإسكندرية (صور)