خلال الشهر الماضي.. تقديم 3110 شكاوى زوجية إلى «القومي للمرأة»

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تلقى مكتب شكاوى المرأة 3110 خلال شهر أغسطس الماضى، وتتصدر شكاوى الأحوال الشخصية الشكاوى الواردة للمكتب.

أوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة أنه تم استقبال 3110 شكوى خلال هذا الشهر، وقد تم تقديم المشورة المناسبة في المجال القانونى والاجتماعي النفسي لعدد كبير من الشكاوي وجاري متابعة باقي الشكاوي مع الجهات المعنيه.

وأشارت عبدالمنعم أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى 1676 اتصال بنسبة 53.89% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط المختصر الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاّ، وجاءت المقابلات الشخصية في المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 881 مقابلة شخصية بنسبة 28.33% سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة أو بفروعه في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن شكاوى الاحوال الشخصية جاءت في مقدمة الشكاوى الوارده للمكتب خلال هذا الشهر، حيث بلغت الأحوال الشخصية35.98% وهى أعلى نسبة مئوية من اجمالى الشكاوى الواردة للمكتب وتتضمن شكاوى الطلاق والخلع والنفقات بأنواعها ودعاوى ضم الصغار وخلافه، ويليها في ذلك خدمات متابعة الشكاوى السابقة واستكمال بعض الاجراءات من قبل المحامين بنسبة28.65 %، ثم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 12.48% .

كما بلغت نسبة الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى القومى للمرأة المركزى بالقاهرة نسبة 22.19% من النسبة الاجمالية للشكاوى الواردة ويليها في ذلك فرع الاسكندرية بنسبة تصل إلى 4.86% تليها محافظة السويس بنسبة تصل إلى 2.12 %.

يذكر أن مكتب شكاوي المرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لاعطاء الشاكيه المشوره القانونية اللازمة في كل فروع المكتب بال27 محافظة، ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونيه والنفسيه للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس اب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك.