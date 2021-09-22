خليفة بوتفليقة يلحق به.. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

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توفي، اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري المؤقت السابق عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 عاماً بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وأكد التلفزيون الجزائري الحكومي خبر وفاة رئيس البلاد المؤقت السابق، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وتولى عبد القادر بن صالح رئاسة الجزائر مؤقتاً عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 على وقع أضخم احتجاجات شعبية طالبت برحيل نظامه.

وقاد الجزائر الرئيس الراحل عبد القادر بن صالح في واحدة من أصعب المراحل السياسية التي مرت بها البلاد لمدة 7 أشهر، تأجلت خلالها الانتخابات الرئاسية من يوليو 2019 إلى ديسمبر من العام ذاته.

وأشرف على انتقال سلس للسلطة عقب فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون، حيث سلمه السلطة في يناير 2020.

وكان آخر ظهور للرئيس الجزائري الراحل عبد القادر بن صالح خلال إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يونيو الماضي.