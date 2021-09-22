أخبار عاجلة

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية -
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة -
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير -
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء -
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة -
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس -
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تعرف على مصير شاب دافع عن طالبة تعرضت للتحرش فى حلوان

Print
تعرف على مصير شاب دافع عن طالبة تعرضت للتحرش فى حلوان تعرف على مصير شاب دافع عن طالبة تعرضت للتحرش فى حلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض شاب لطعنة نافذة بالتجويف الصدرى فى حلوان وتم نقله للمستشفى فى حالة خطرة ،تبين من التحريات ان المجنى عليه شاهد 3 شبان يقومون بالتحرش "طالبة"اثناء سيرها بالمنطقة واعتراضهم طريقها وتوجيه كلمات إباحية للفتاة .

اضافت التحريات ان الشاب المجنى عليه توجه اليهم لمعاتبتهم ومنعهم من التعرض للطالبة او التحرش بها فقام احدم بشل حركته وتقييد يديه فى حين قام الثانى بتسديد طعنه غائرة فى الصدر وتركوه وفروا هاربين ،بعمل الاكمنة تم ضبطهم واعترفوا بالواقعة .

وامرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية وكشف امر الإحالة ان 3طلاب شرعوا في قتل شاب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان والتى احيلت إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المحنى عليه دافع عن فتاةتعرضت للتحرش وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها فجائتهم فكرة إزهاق روحه وبالفعل سددوا له طعنة بالصدر بهدف قتله وفروا هاربين تم ضبطهم واعترفوا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة