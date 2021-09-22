تعرف على مصير شاب دافع عن طالبة تعرضت للتحرش فى حلوان

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تعرض شاب لطعنة نافذة بالتجويف الصدرى فى حلوان وتم نقله للمستشفى فى حالة خطرة ،تبين من التحريات ان المجنى عليه شاهد 3 شبان يقومون بالتحرش "طالبة"اثناء سيرها بالمنطقة واعتراضهم طريقها وتوجيه كلمات إباحية للفتاة .

اضافت التحريات ان الشاب المجنى عليه توجه اليهم لمعاتبتهم ومنعهم من التعرض للطالبة او التحرش بها فقام احدم بشل حركته وتقييد يديه فى حين قام الثانى بتسديد طعنه غائرة فى الصدر وتركوه وفروا هاربين ،بعمل الاكمنة تم ضبطهم واعترفوا بالواقعة .

وامرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية وكشف امر الإحالة ان 3طلاب شرعوا في قتل شاب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان والتى احيلت إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المحنى عليه دافع عن فتاةتعرضت للتحرش وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها فجائتهم فكرة إزهاق روحه وبالفعل سددوا له طعنة بالصدر بهدف قتله وفروا هاربين تم ضبطهم واعترفوا.