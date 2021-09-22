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اليوم.. محاكمة متهم طعن سيدة بـ«سنجة» في دار السلام

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اليوم.. محاكمة متهم طعن سيدة بـ«سنجة» في دار السلام اليوم.. محاكمة متهم طعن سيدة بـ«سنجة» في دار السلام

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء ،محاكمة المتهم بطعن سيدة بسلاح أبيض ونتج عنه إصاباتها بعاهة مستديمة بدار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات ،بعد أن وجهت له تهمه الشروع في قتل وحيازة سلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات عن انتقام المتهم من المجنى عليها بسبب وجود خلاف سابق بينهم ،اعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض«سنجة» واصابة يديها اليسرى فاحدثت بها عجز طبقا لتقرير الطب الشرعى.

المصرى اليوم

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