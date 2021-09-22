خالد سطوحي يكشف كواليس تتويج طلائع الجيش بالسوبر على حساب الأهلي

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قال خالد سطوحي، مدافع طلائع الجيش، إن الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي والتتويج بلقب السوبر المصري لأول مرة في تاريخه، له مذاق مختلف ورائع.

وأضاف سطوحي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خوض طلائع الجيش نهائي كأس مصر النسخة الماضية، كان حافزًا كبيرًا للفريق للظهور بشكل مميز أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن ما صعب المباراة هو خسارة الأهلي قبلها لقب بطولة الدوري.

وتابع أن طلائع الجيش خاض المباراة بخطة دفاعية بعض الشيء، في ظل رحيل عدد من عناصر الفريق بالخط الهجومي، فضلًا عن أن فريقه لم يكن جاهزًا على المستوى البدني لخوض اللقاء، وهو ما دفع مدربهم بضرورة عدم التقدم هجوميًا واستنزاف طاقتهم، موضحًا أنهم وضعوا سيناريو ركلات الترجيح في أولوياتهم، وهو ما حدث بالفعل.

واختتم تصريحاته: «جميع لاعبي طلائع الجيش قدموا ما عليهم، وخسارتنا لقب كأس مصر النسخة الماضية بركلات الترجيح كان حافزًا لعدم الخسارة هذه المرة، ونجحنا في التعامل مع الضغط الذي تعرضنا له باعتبار أن الأهلي صاحب الأفضلية».