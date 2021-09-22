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عبدالحميد بسيوني: أهدي لقب السوبر إلى المشير طنطاوي.. وشكرًا رجال الطلائع

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عبدالحميد بسيوني: أهدي لقب السوبر إلى المشير طنطاوي.. وشكرًا رجال الطلائع عبدالحميد بسيوني: أهدي لقب السوبر إلى المشير طنطاوي.. وشكرًا رجال الطلائع

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قال عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إنه يهدي لقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه باللقب على حساب الأهلي، إلى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية، فجر الثلاثاء.

وأضاف بسيوني، خلال تصريحات تليفزيوينة، أنه يشكر مجلس الإدارة على دعمه الكبير للفريق، ويهدي الكأس إليه، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين.

وتابع بسيوني، أن لاعبو طلائع الجيش حققوا أول فوز في تاريخهم على الأهلي، بالإضافة للبطولة الأولى في تاريخ النادي، وهو ما يؤكد أن هؤلاء اللاعبين لديهم إصرار لتحقيق إنجاز كان صعبًا للغاية أمام فريق بحجم الأهلي، مشيرًا إلى أن فريقه عانى نتيجة رحيل عدد من اللاعبين الأساسين بالفريق.

واستكمل مدرب طلائع الجيش، أنه استطاع توظيف بعض اللاعبين الجدد في مراكز غير مراكزهم لتعويض غياب الراحلين، موضحًا أن فريقه احتفظ بالكرة في فترة من فترات المباراة قبل أن يستعيدها الأهلي ويضغط بحثًا عن هدف التقدم، إلا أنه نجح في غلق مفاتيح اللعب على منافسه، للوصول لركلات الترجيح.

المصرى اليوم

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