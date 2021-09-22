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علاء نبيل: بسيوني نجح في إغلاق مفاتيح لعب الأهلي.. وموسيماني قريب من الرحيل

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علاء نبيل: بسيوني نجح في إغلاق مفاتيح لعب الأهلي.. وموسيماني قريب من الرحيل علاء نبيل: بسيوني نجح في إغلاق مفاتيح لعب الأهلي.. وموسيماني قريب من الرحيل

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قال علاء نبيل، مدرب منتخب الأسبق، إن طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، نجح في اللعب بطريقة دفاعية ناجحة وغلق مفاتيح اللعب على الأهلي، للوصول إلى ركلات الترجيح والفوز بها، للتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي ما زال في أجواء الفوز بالبطولة الإفريقية التي توج بها في شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن موسيماني لم ينجح في تغيير الشكل من وقتها وإخراج اللاعبين نفسيًا من الحالة التي يعيشونها.

واستكمل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن موسيماني بدأ مباراة طلائع الجيش بنفس التشكيل الذي خاض به مبارياته في نهاية الموسم الماضي الذي خسر خلاله لقب الدوري، موضحًا أن موسيماني رصيده يقل عند جماهير ناديه، خاصة وأنه خسر بطولة سهلة كان قريبًا من التتويج بها.

واختتم تصريحاته «الجهاز الفني واللاعبين يتحملون خسارة لقب السوبر المصري، وموسيماني أصبح مُهددًا خاصة وأن أي تعثر مُقبل قد يطيح به من منصبه كمدير فني للفريق بالتحديد عقب نهاية كأس مصر حال خسارته اللقب».

المصرى اليوم

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