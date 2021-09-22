استبعاد محمد مجاهد من الترشح على رئاسة سموحة.. والمرشح: «القرار معيب»

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، في اجتماعه مساء أمس، استبعاد محمد السيد مجاهد، المرشح على منصب رئاسة النادي، من الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين.

وأرجع مجلس الإدارة، سبب الاستبعاد إلى اللائحة الداخلية للنادي.

كما قرر المجلس استبعاد داليا ميدان، المرشحة على مقعد عضوية مجلس الإدارة، استنادًا إلى قرار اللجنة الأوليمبية، بحرمانها من ممارسة النشاط الرياضي.

بدوره أصدر محمد مجاهد، المرشح على منصب رئيس نادى سموحه بيانا رسميا قال فيه: تتداول أنباء عن قرار مجلس الإدارة للتحقق من توفر الشروط اللازمة في المرشحين بأن المجلس قرر استبعاده من كشوف المرشحين بشكل يتعارض مع اللائحة الداخلية وقانون الرياضة والقواعد التنفيذية الصادرة في ذات الشأن.

وتابع: «الجميل في الأمر أن هناك من أعضاء المجلس من اعترض على القرار وهناك من أيده رغم علمه بأن هذا غير صحيح، مؤكداً أن القرار لن يثنيه عن المضي قدما فيما عزم عليه من خوض هذه المنافسة بشكل شريف، واثقاً من الفوز بها».

واختتم بيانه: «أعضاء نادي سموحة الكرام نؤكد لحضراتكم أن موقفنا القانونى سليم مئة بالمئة وأن لا سند ولا حجة قانونية لقرار الاستبعاد المعيب، وأننا سنتقدم إلى اللجنة الأولمبية المصرية بكافة الوثائق والأسانيد التي تثبت ذلك، وكلنا ثقة في نزاهة اللجنة الأوليمبية وما هي إلا ساعات وسنعود لاستكمال ما بدأناه معكم».

ووفقًا للمادة 13 من لائحة النادي يحق لكل مرشح مستبعد أو أبديت عليه ملاحظات أن يتقدم للجنة الأوليمبية المصرية بتظلمه مؤيداً بالمستندات خلال 3 أيام من تاريخ إعلان القائمة.

ويشهد ماراثون انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، منافسة قوية وشرسة للغاية بين المرشحين، خاصة الذين يخوضون الغمار على مقاعد العضوية سواء تحت السن أو فوق السن، فيما وصل عدد المرشحين على مقعد الرئيس والنائب والاعضاء إلى 77 مرشحاً بعد انسحاب مرشحين أحدهما على مقعد الرئيس والآخر على مقعد النائب.