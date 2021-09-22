ندوة للتعريف ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بـ«تجارة بنها»

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نظمت كلية التجارة بجامعة بنها، ندوة تعريفية لبرنامج الدراسة باللغة الانجليزية وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضورالدكتورمحمد سعيد بسيوني قائم بعمل عميد الكلية، والدكتور سامي محمد غنيمي وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور محمد أحمد خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نانيس فكري منسق الشعبة الانجليزية، ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية، وإيمان عبدالمنصف مدير شؤون الطلاب، وعدد من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة.

تناولت الندوة عروض تقديمية وتعريفية لبرامج الشعبة بالكلية والتي تدرس سواء بالكلية أو بحرم جامعة بنها بمقر العبور حسب رغبة الطالب.

وخلال الندوة قام منسقين الشعبة بتعريف الطلاب بنظام الدراسة ومتطلبات الالتحاق بهذا البرنامج ومميزات الدراسة والمصروفات الدراسية وفرص العمل لخريجي هذه البرنامج.