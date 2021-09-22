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الملك يترحم على الطفلتين " غنى و لين " : انا اب وفقدانهن بهذه الصورة ليس مقبولا

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الملك يترحم على الطفلتين " غنى و لين " : انا اب وفقدانهن بهذه الصورة ليس مقبولا الملك يترحم على الطفلتين " غنى و لين " : انا اب وفقدانهن بهذه الصورة ليس مقبولا

جى بي سي نيوز  :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة رفع مستوى القطاع الصحي، ووضع آلية مؤسسية لمراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية.

وشدد جلالته، خلال اجتماعه في قصر الحسينية بمسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، على أهمية مواصلة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، ضمن خطة واضحة لرفع كفاءة الجهاز الطبي.

ونبه جلالته إلى وجود تقصير في القطاع الطبي، مؤكدا ضرورة التعلم من أية أخطاء وقعت لتجنبها، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وترحم جلالة الملك على الطفلتين اللتين قضيتا أخيرا جراء أخطاء طبية، وقال “أنا كأب أعلم شعور كل أب وأم فقد ابنه أو ابنته بهذه الصورة، وهذا ليس مقبولا”.

جي بي سي نيوز

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