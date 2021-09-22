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«يزرعون الحلو ويشربون المر» ..«الفلاحين» تكشف عن مشاكل مزارعى القصب

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«يزرعون الحلو ويشربون المر» ..«الفلاحين» تكشف عن مشاكل مزارعى القصب «يزرعون الحلو ويشربون المر» ..«الفلاحين» تكشف عن مشاكل مزارعى القصب

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن مزارعي قصب السكر يزرعون الحلو ويشربون المر، لافتا أن سعر طن قصب السكر ثابت منذ 2018 عند 720 للطن برغم وصول شيكارة الاسمده في السوق الحر إلى 400جنيه وكان اعلي سعر لشيكارة الاسمده عام2018 في السوق الحر 280 جنيه .

وأضاف عبدالرحمن أن مزارعي القصب ينتظرون لعام كامل حتي حصاد المحصول بداية من شهر يناير وطوال العام يقومون برعاية المحصول بالري والرش والتسميد وهذا العام وبعد تأخر وصول الاسمده المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لتسميد المحصول لجأ معظمهم لشراء الاسمدة من السوق الحر التي تكسر ظهورهم قبل أن يكسروا محصولهم من القصب .

وأشار نقيب الفلاحين أن تأخر تسميد القصب أو نقص كميات التسميد يؤدي إلى تدهور الإنتاج التي تقلص في بعض المناطق من 50طن للفدان الي30طن للفدان مع عدم جدية في تجديد اصناف القصب التي تزرع منذ عقود إلى اصناف اكثر انتاجيه وافضل في نسبة السكر ومقاومه للامراض بعد ان انتشرت الثاقبات وحشرة الحشد الافريقية والخريفية مما ينبئ بمستقبل مر لمزارعي الحلو على حد وصفه .

وأوضح عبدالرحمن ان معظم مزارعي القصب يعتزمون تقليع مزروعاتهم قبل اكمال مدة ال5 سنوات التي يمكثها القصب في الأرض وزراعة محاصيل أخرى هربا من الخسائر وجريا وراء المحاصيل الاكثر ربحيه بما يهدد هذا المحصول الاستراتيجي الذي ننتج منه ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه اكثر من 20صناعه أخرى غير السكر منها «الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الاسود»بالإضافه إلى تهديد ملايين المواطنين الذين يعملون في زراعته وتصنيعه وتسويقه حيث تقدر المساحات المنزرعه من القصب بنحو375الف فدان تزرع كلها في محافظات الصعيد الأكثر فقرا في .

وناشد أبوصدام الحكومة بضرورة رفع سعر طن القصب على أقل تقديرإلى 1000جنيه حرصا على تخفيف المعاناة عن مزارعي القصب ودعم هذا المحصول الهام.

المصرى اليوم

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