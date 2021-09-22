كشف غموض مقتل طالب ثانوي بالإسكندرية.. القاتل ارتكب الجريمة لسرقة «توك توك»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة طالب ملقاة في ترعة أبيس الأولى، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه. فيما ألقى القبض على المتهم وأعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة.

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة الرمل ثان من أهالي منطقة أبيس بوجود جثة لشخص متوفى ملقى في ترعة أبيس الأولى المتفرعة من ترعة الانجليزية بجوار الطريق الدولي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة العثور عليها للمدعو «عبدالرحمن محمد أبوالفتوح» 17 عاما، طالب بالثانوي الصناعي، مقيم بقرية أبيس الثانية.

وبمناظرة جثة المجني عليه تبين إصابتها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته وسرقة التوك توك الخاص به وهاتفه المحمول.

وجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

ارتكزت خطة البحث على فحص علاقات المجنى عليه، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «حسام.م.م.أ»، في العقد الثالث من العمر، مقيم بعزبة الصيادين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وهارب من تنفيذ أحكام.

ألقى القبض على المتهم بالتنسيق مع وحدة مباحث كفر الدوار بمحافظة البحيرة في أحد الأكمنة بالقرب من مسكنه، واعترف بارتكابه الواقعة وسرقة التوكتوك وهاتف المجني عليه.

واعترف المتهم أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات التوكتوك كرها عن قائدها نظرا لحاجته الشديدة للمال، وأعد سلاح أبيض وتوجه لمكان غير معروف لاستدراج أحد قائدي التوكتوك من صغار السن للطريق المجاور للترعة الانجليزية لتنفيذ مخططه ليلا.

وأضاف أنه شاهد المجني عليه واستدرجه بحجة توصيله وحاول سرقة التوك توك قيادته كرها عنه إلا أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه فوجه له العديد من الضربات لقتله.

وتابع المتهم: «حاول المجني عليه الخروج من التوك توك قيادته هربا من الموت لكني لاحقته مع استمرار توجيه الطعنات ودفعته في أحد المصارف بعد أن خارت قواه حتى أتأكد من وفاته وهربت بالتوكتوك وهاتفه المحمول».

وأقر المتهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بالترعة الانجليزية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ألقاه في إحدى الزراعات أثناء هروبه.

وأوضح المتهم أنه قام بحلاقة ذقنه وشاربه عقب ارتكابه الواقعة وذلك لتغيير ملامحه والهروب من الشرطة، لافتا أنه باع التوكتوك لشخص مقابل مبلغ 11 ألف جنيه واشترى آخر بمبلغ 3500 جنيها وأنفق باقي المبلغ.

تحرر المحضر رقم 9993 لسنة 2021 إداري ثان الرمل، واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.