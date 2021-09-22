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ارتفع سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 22 سبتمبر 2021، بحذر مع اقترات البنك الفيدرالى الأمريكى الاعلان عن السياسات النقدرية وسعر الفائدة والذى احتفظ الفيدرالى خلال الفترة الماضية بفائدة تتراوح مابين صفر وحتى 0.25% فقط، وارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم بشكل طفيف، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 777 جنيها للجرام بدون المصنعية .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 888 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 777 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا 666 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وسجل سعر الجنيه الذهب، 6216 جنيها.

واصلت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، الارتفاع الحذر بسبب استمرار تراجع الدولار وترقب المستثمرون لاعلان بنك الفيدرالى الأمريكى سياساته النقجرية خلال الفترة القادمة وكذلك سعر الفائدة على الدولار، ويصدر البنك تلك البيانات مساء اليوم وسط تكهنات بتقليص الدعم النقدى ورفع الفائدة بعدما كانت تتراوح مابين صفر و0.25%، وبعدها يعقد رئيس البنك الفيدرالى مؤتمرا صحفيا، لشرح السياسات الجديدة ، والتى تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب .

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.03 %، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03% إلى 1777.70 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 786.53 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,778.04 $ .

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