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"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

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"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي "الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (15.891.416) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (11.961) وذلك لعدد (36) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (655.616.324) ريالاً لعدد (1823) مزارعاً وبكمية (496.742) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (563.757) طناً لعدد (2062) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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