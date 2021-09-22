انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال

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نظمت وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان وهي أول نقطة اتصال لنادي ريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية أولى فعاليات «مبادرة تأهيل ١٠٠٠٠ رائد أعمال» وذلك عبر برنامج زووم Zoom وتقام المبادرة تحت إشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الأستاذة الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادى ريادة الاعمال بجامعة حلوان والدكتور وليد شعبان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال، ومن مكتبة مصر العامة د رياض طاهر مدير المكتبة، د. تامر على ابراهيم منسق المبادرة من المكتبة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعي للشراكة والتعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية والمعرفية المختلفة من أجل تدريب الشباب والطلاب وإعدادهم بقوة للتسلح بمهارات سوق العمل ودعمهم بالدورات التدريبية المهارية واللغوية، متنوعة التخصصات بما يواكب التطورات الحالية السريعة والمتلاحقة.

وتؤكد الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن فكر ريادة الأعمال هو فكر جديد ومتطور ويعتمد على الابتكار والإبداع المستمر لذا تسعي الجامعة إلى دعم كافة أنشطة ريادة الأعمال لإيجاد طرق بديلة وابتكارية لعمل الشباب وللتوعية بهذا الفكر المتجدد الذي ينمي الإبداع ويظهر الكفاءات.

وأشار الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي أن المبادرة توفر للمشاركين شهادة من وزارة الاتصالات والمعلومات، شركة مايكروسوفت مصر، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، مؤسسة كير مصر للتنمية، وبعد اجتياز الامتحان بنجاح يحصل المتدرب على شهادة من أكاديمية سيسكو للشبكات.

وقد أكدت الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان أن النادى يسعى دائما إلى الوصول للطلاب في جميع كليات الجامعة لرفع قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال من خلال التنوع التخصصى المتوافق مع التخصصات المختلفة لكليات الجامعة وذلك من خلال تفعيل نقاط الاتصال للنادى بجميع كليات الجامعة كما تم في كلية الأقتصاد المنزلى.

وقد أكد الدكتور وليد شعبان مصطفى مؤسس ومدير وحدة نقطة اتصال نادى ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد المنزلى بأن التعاون مع مكتبة مصر العامة يتم من خلال مذكرة تعاون بين المكتبة وكلية الاقتصاد المنزلى حيث سبق وأن تم تنفيذ العديد من الفاعليات لخدمة طلاب الكلية مثل المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والتى تم تنفيذها عام ٢٠٢٠ online حيث تعتبر مكتبة مصر العامة الرئيسية من أعرق المكتبات المصرية التي تقدم خدمات تدريبية للطلاب .

وتتضمن المبادرة عقد مجموعة من المحاضرات التدريبية عن «مقدمة في ريادة الأعمال _إعداد النموذج التجاري»، خطة العمل والخطة التسويقية، كفاءة إدارة المؤسسات ومهارات عرض المشروع، أصنع علامتك التجارية، الخطة المالية للمشروع، المتابعة المالية إدارة الموارد البشرية، وفي ختام المبادرة يتم عقد امتحان خاص بالمبادرة لقياس مستوى المتدربين ومدي استيعابهم لمحاور وأهداف وموضوعات المبادرة.