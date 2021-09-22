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المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير

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المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير

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حذرت اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة في المجمع المقدس، من شخص ينتحل صفة راهب باسم «الراهب انسطاسى الأنبا مكاريوس» ويتواصل مع كثيرين من الآباء الكهنة وأفراد الشعب بهذه الصفة المزيفة.

وأكدت اللجنة في بيان لها برئاسة الأنبا دانيال الأنبا بولا،أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر،مقرر اللجنة المجمعية للرهبنة والأديرة، أن هذا الشخص يدعى مينا سمير حبيب عطاالله ويحمل بطاقة بالرقم القومي ٢٨٩١١٠١٢٤٠٩٢٣٩، وقد سبق وجاء إلى منطقة القديس مكاريوس الأسكندري في وادي الريان، طلبًا للانضمام، وحمل اسم «الأخ أنسطاسي» كطالب رهبنة، وإذ وجد الأنبا أبراَم مطران الفيوم والمسؤول عن المنطقة، أن حياة الرهبنة لا تناسبه تم استبعاده ورفض طلبه.

وأضافت:«إذ نما إلى علمنا أنه ينتحل الصفة والاسم المشار إليهما سالفًا، وبعد أن تأكدنا أنه لم يترهب في أي دير آخر، وجب علينا تحذير الجميع من التعامل معه على أساس هذه الصفة، والتأكيد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أي نتائج قانونية أو مجتمعية لأفعاله أو تعاملاته».

ودعت اللجنة الراهب المزيف إلى العودة عن طرقه الخاطئة وتقديم توبة أمام الله والكنيسة حرصًا على أبديته.

المصرى اليوم

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