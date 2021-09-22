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النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل

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أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل
زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 1.3 %

أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

وقال محلل لدى البريطانية "أكتف تريدز" ActivTrades في مذكرة نقلتها "رويترز"، إن زيادة المخاوف المتعلقة بإنتاج الولايات المتحدة من الخام يبدو أنها تتجاوز عوامل أخرى، مثل نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والمخاوف المتعلقة بتداعيات أزمة "إيفرجراند".

وأعلن مكتب السلامة والإنفاذ البيئي في الولايات المتحدة أن نحو 18 % من إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي، و27 % من إنتاج الغاز الطبيعي كان لا يزال معلقاً حتى يوم الإثنين، أي بعد ثلاثة أسابيع من إعصار "إيدا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.2 % إلى 75.26 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 1.3 % عند 71.43 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزونات النفط 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من سبتمبر الجاري.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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