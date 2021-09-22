أخبار عاجلة

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية -
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة -
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير -
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء -
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة -
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس -
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها

Print
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها
يعانون منذ 5 سنوات ومطالبات للجهات المختصة بالتدخل لضمان انتظام الراتب

عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح

في حين اشتكى موظفون في إحدى الشركات الشهيرة بمكة المكرّمة من تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر؛ عمدت الشركة إلى إتاحة التقديم على طلب "سلف" بمبالغ مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال؛ وسط امتعاض شديد من الموظفين من الطريقة التي لجأت إليها الشركة.

وقال متضررون في شكوى تلقتها "سبق": منذ خمس سنوات ونحن نعاني في الشركة -تحتفظ "سبق" باسمها- وتكمن مشكلتنا في عدم انتظام رواتبنا منذ عام ٢٠١٥، وتأخر الصرف إلى 5 أشهر، إلى جانب عدم وجود سلًّم وظيفي واضح ولا توجد زيادات أو علاوات، وآخر زيادة كانت عام ٢٠١٤؛ إضافةً إلى عدم وجود تدريب وظيفي أو دورات تطوير للموظفين.

وأشار المتضررون إلى أن الشركة لجأت إلى إتاحة التقديم على "السلف" للموظفين بدل أن تصرف الرواتب، لافتين إلى أن السُلفة تراوح بين ألف ريال وثلاثة ألف ريال؛ وهي الأخرى تحتاج إلى وقت ولم يتمكن بعض الموظفين من الاستفادة منها.

وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل في موضوعهم الذي طال، وحل المشكلة التي تعتريهم في الشركة منذ خمس سنوات، مؤكدين أنهم ملزمون بالدوام اليومي والمحاسبة الدقيقة، ولكن دون رواتب وانتظام في صرف رواتبهم بشكل شهري أسوةً بالشركات الأخرى في القطاع الخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة

اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة

"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين

"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين

أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة

أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي