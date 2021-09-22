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لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:14 مساءً
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
خلى بالكم من أكل عيالكم.. ضبط مصنع بسكويت بالجيزة يعيد تصنيع العبوات منتهية الصلاحية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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