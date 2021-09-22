«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

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وجه الفنان إسلام إبراهيم، رسالة إلى صديقة الفنان حمزة العيلي بعد انتهاء عرض مسلسل «شقة ٦»، مشيرا إلى أن الأخير إنسان موهوب وقدم رسالة فنية هامة من خلال المسلسل.

وقال «اسلام» عبر «فيسبوك» قائلا: «في مسلسل شقة ٦ بنشوف في الأول شبح مرعب بيظهر للبطلة بمجرد ظهوره بنموت من الرعب وبعد كده بنكتشف أنه مؤلف موهوب مغمور وحقه مهدور بسبب انعدام الفرص والمحسوبية بيعاني من الفقر الشديد فبيضطر يبيع مبادئه عشان يقدر يعيش ويأكل ويشرب»

وأضاف: «غير أنه شخص مريض نفسيا وبيعاني من الوسواس القهري وعاشق ولهان بيحب بصدق بيتورط في أعمال غير مشروعة وبيتحول لمجرم كل دي تفاصيل عملها حمزة العيلي بمنتهي البراعة رغم أن جمله الحوارية كانت قليلة جدا وأداءه كان كله احساس داخلي وتعبير بالعينين وبلغة الجسد لم تخرج عن الشخصية للحظة مش قادر أنسي مشهده وهو يقف أمام سيارة الإسعاف ومقهور على حبيبته».

وتابع: «مش قادر أنسي مشهده وهو ضعيف ومكلوم بعد موت حبيبته وبيتخانق مع ممدوح الجزار اللي عارف من جواه أنه أقوى منه بس مش قادر يسكت وبيشوح وايده بتترعش وبيزعق وصوته مهزوز حاجة ملهاش غير تفسير واحد أن الراجل ده جوه الشخصية جدا وناسي تماما أنه حمزة هو في اللحظة دي زياد والحقيقة أن حمزة لأني أعرفه معرفة شخصية ولا دور رأيته له كان حمزة»، موضحا: «مفيش شخصية عملها كانت شبهه أو شبه التانية شكلا وموضوعا.. ده على مستوى الاحساس على مستوي التكنيك والمهارات صوته وهو بيسرد الأحداث كراوي وتمكنه من اللغة العربية حاجة مشرفة وفي منتهي الرقي وده طبعا لأن حمزة ممثل مسرح من الدرجة الاولي … بدون أي تحيز وبمنتهي الشفافية حمزة فنان عالمي مش بالمعني البلدي اللي بنقولوا ع القهوة (أنت عالمي ياسطي) لا بالمعني الأكاديمي للكلمة حمزة بيستخدم تكنيك عالمي ومثقف جدا في تناوله لشخصياته».

واختتم: «وفي سؤال محشور في زوري هو ليه حد بحجم موهبة حمزة العيلي وبسنين خبرته معندوش مسلسل بتاعه ليه الناس اللي عندهم الدرجة دي من الموهبة مش هما اللي متصدرين المسلسلات والأفلام؟».