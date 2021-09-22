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الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا

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الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا

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تظل حالة الطقس اليوم قريبة من وضعها أمس، وتبدأ في الإنخفاض غدًا، ويشهد طقس الغد تكون الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح وسقوط أمطار ببعض المناطق.

تتراوح حالة الطقس اليوم بين الشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وجنوب سيناء وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 42 في إدفو.

ويكون طقس اليوم حارا رطبا في القاهرة الكبري والوجه، وتكون درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة للعظمي.

ويميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية وتكون درجة الحرارة العظمي 31 في الإسكندرية وبلطيم ومطروح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد اليوم على فترات متقطعة.

تكون حالة البحر الأحمر بين المضطربة والمعتدلة، بينما البحر المتوسط يكون معتدلا خلال توقعات حالة الطقس اليوم.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في اليوم كما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وحتى الإثنين المقبل

حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الإثنين 27-9-2021

تنخفض متوسطات درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة حتى يوم الإثنين المقبلة بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتشهد حالة الطقس غدًا الخميس انخفاضًا في درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة بدرجتين لتصل إلى 33 للعظمي و35 للمحسوسة.

وتصل إلى 39 للعظمي في جنوب الصعيد، و35 في جنوبه، و35 في جنوب سيناء و29 في السواحل الشمالية.

تسقط أمطار خفيفة خلال حالة الطقس غدًا الخميس والجمعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

تتكون السحب المنخفضة في الصباح على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري بما يؤدي إلى تلطيف الأجواء.

ويعرض الجدول التالي درجات الحرارة المتوقعة من اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وحتى الإثنين المقبل

المصرى اليوم

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