منة عرفة توجه رسالة رومانسية إلى زوجها: «بشكر ربنا كل يوم عليك يا أحلى نعمة»

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وجهت الفنانة منة عرفة رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان محمود المهدي بعد قيام الاخير بالتغزل فيها ونشره صورة لهما معا عبر حسابه الشخصي على موقعي فيسبوك وانستجرام.

وكتبت منة معلقة على حساب زوجها: «ربنا يخليك لي وميحرمنيش منك أبدا ..أنا بشكر ربنا كل يوم عليك ..وبدعي دايما ربنا يديمك عليا أحلى نعمة ..بحبك أوى.. حياتي.. انت عوض ربنا ليا«.

رد منة عرفة على زوجها

كان الفنان والمنتج محمود المهدي قد دعا متابعيه إلى الاهتمام بزوجاتهم وعدم رؤية ذلك أمر سئ أو «محن» كما يصفه البعض في انتقاداتهم.

ونشر «المهدي» قبل ساعات صورة تجمعه بزوجته الفنانة منة عرفة، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وعلق قائلا: «عارف إنك مبتعرفيش تعملي حلويات لأن مفيش حاجة بتعمل نفسها».

وتابع: «الشباب اللي هتقول محن.. أحب أقولكم قليل من المحن مش هيضر وبيمشي الدنيا صدقني».

لتتوالى التعليقات على المهدي بين متابعيه ووصف أحدهم مغازلته لمنة بأنها ليست «محن» طالما أصبحت زوجته، وعلق آخر: «خلاصة وخبرة 3 زيجات» في إشارة إلى أن منة عرفة هي الزوجة الثالثة لـ«المهدي» وفقا لما أعلنه مؤخرا.