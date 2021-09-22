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أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، الجدل بعد أن نشرت مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهرت شوق الهادي في الفيديو وهي ترقص بجوار الفنان محمد رمضان، داخل أحد أماكن السهر، مرتدية فستان جرئ بقماش الساتان، بلا أكمام وبتصميم الصدر المكشوف.

وتعرضت الفنانة لعدد من الانتقادات من خلال التعليقات من قبل الجمهور قائلين: «عيب الفستان فاضح»، «ليش عادتنا وتقاليدنا راحت والله»، وخاصة أنها التصقت بمحمد رمضان أمام عدسة الكاميرا وفق آراء المعلقين الذين انتقدوا أيضاً وضع رمضان يده أسفل ظهرها.

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد رمضان تعاونه مع مطرب الراب الجزائري سولكينج بروك في أغنية جديدة.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بمغني الراب الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، من كواليس التحضيرات وعلق عليها قائلًا «قريبًا MR 1 & SOOLKING».