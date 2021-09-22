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استشاري: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر الخفيف

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استشاري: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر الخفيف استشاري: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر الخفيف

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قال الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم بالمنظار من العمليات السهلة لإنقاص الوزن بصورة آمنة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية.

وتابع «صبري»، خلال حواره ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تكميم المعدة تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتبقى جزء صغير، ولهذا يشبع المريض سريعًا، ولذلك يحدث إنقاص الوزن بصورة فعالة.

ولفت إلى أن عملية التكميم تعالج السكر الخفيف الذي لا يتعدى عمر الإصابة به أكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن السكر المزمن يكون علاجه من خلال تحويل المسار.

المصرى اليوم

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