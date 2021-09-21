آل جبار: جهود الدولة عززت مخرجات التدريب التقني

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عبر مدير عام التدريب التقني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، عن فخره واعتزازه بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة، قائلا: هو يوم محفور في ذاكرة التاريخ، منقوش في فكر المواطن السعودي ووجدانه. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، يسرني، بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، وللأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن هذلول، نائب أمير منطقة نجران، وإلى الشعب السعودي النبيل، داعيا الله أن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.

جمع الشتات

أضاف «آل جبار»: في هذه الذكرى يعود بنا المجد إلى اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، شتات هذا الكيان العظيم، وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل، ليكمل أبناؤه البررة، من بعده، مسيرة النماء والعطاء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه، حتى عهد قائدنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. إن هذه الذكرى العطرة، ذكرى اليوم الوطني الـ91، مناسبة خالدة ووقفة عظيمة، تعي فيها الأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب، ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز (رحمه الله) الذي استطاع، بفضل الله، وبما يتمتع به من حكمة وحنكة، أن يغير مجرى التاريخ، وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار، متمسكا بعقيدته، ثابتا على دينه.

قيم المواطنة

أكد «آل جبار»: «يوم توحيد المملكة المجيد يعتبر فرصة لنا لإعلاء قيم المواطنة الحقة المخلصة، ‏للوقوف بفخر وعزة وشموخ أمام هيبة الحدث، وذكراه ‏الخالدة، وثماره العظيمة، وإنجازاته الكبيرة والعديدة، وإبداء الـولاء الصـادق ‏لأمـجـاد وتاريخ وسيرة وطننا الغالي».

وقال: «لا يفوتني في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان ‏لقيادتنا الرشيدة على ما يلقاه قطاع التدريب التقني والمهني على مستوى المملكة، وفي منطقة نجران بشكل خاص، من عناية واهتمام، جعلت منه مركزا متقدما على مستوى العالم، متميزا بمخرجاته وإنجازاته. وختاما.. نؤكد ضرورة أن نكون جميعا رجال أمن، يحافظون على ‏وحدتهم الوطنية بهذا الكيان الشامخ، بلادنا المملكة العربية السعودية، وكذلك نؤكد ضرورة التمسك بالمعاني السامية التي تحملها ذكرى اليوم الوطني لدى أبناء ‏الوطن، المتمثلة في الإسهام في التنمية ‏والتطوير والإنجاز، وتحمل المسؤولية ‏بروح المبادرة الإيجابية، والاحتفاء بنمو الوطن وازدهاره وأمنه»‏.

التدريب التقني والمهني بنجران

المنشآت التدريبية بمنطقة نجران

الكلية التقنية للبنين في نجران

الكلية التقنية للبنات بنجران

المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة

فرع الكلية التقنية في حبونا

فرع الكلية التقنية بيدمة

المعهد الصناعي الثانوي في نجران

معهد السجون بنجران

التدريب الأهلي

المعاهد الرجالية: 7

المعاهد النسائية: 5

المتدربون والمتدربات في الدورات التطويرية: 1115

المتدربون والمتدربات بالدورات التأهيلية: 256

المتدربون والمتدربات في الدبلومات: 1981

الكوادر التدريبية والمتدربون

عدد التخصصات التدريبية المتاحة في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران: 38 برنامجا تدريبيا للبكالوريوس والدبلوم ودبلوم المعاهد الصناعية

عدد المتدربين و‏المتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي الأول من العام 1443: 1874

عدد المدربين والمتدربين المستمرين في المنشآت التدريبية: 4652

عدد المدربين والمدربات بالمنشآت التدريبية: 293

الكادر الإداري: 82

مذكرات التفاهم

مذكرة التفاهم بين الإدارة ‏العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران مع جامعة نجران

أبرز آليات التعاون بين الطرفين

‏القبول والتسجيل

تبادل نتائج الدراسات والأبحاث العلمية

تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة

الاستفادة من المرافق العامة للطرفين

التعاون في مجال الأنشطة

المشاركة في الأعمال التطوعية

المكتبات الورقية الرقمية

مذكرات تفاهم في طور الإعداد والتنسيق لإبرامها

مذكرة التفاهم بين ‏الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران مع أمانة منطقة نجران

مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران

مشاريع التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران

مشروع الكلية التقنية للبنات بشرورة

نسبة الإنجاز: 85 %