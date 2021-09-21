مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب

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كشف مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، هوية قائد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وعدد الضباط المعاونين له.

وذكر المجلس، في بيان، أن «اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع انعقد مساء اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بهدف استعراض الموقف الأمني في البلاد»، حسب سبوتنيك.

وأضاف البيان: «الاجتماع جاء بعدما وردت معلومات للأجهزة الأمنية، مساء أمس وصباح اليوم، تفيد بوجود خطط وتحركات لتنفيذ انقلاب عسكرى بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي)».

وأوضح البيان: «اللواء عاونه في خطته الانقلابية 22 ضابطا آخرين ولهم رتبا عسكرية مختلفة إلى جانب عدد آخر من ضباط الصف والجنود».

وأظهرت التحريات والتحقيقات الأولية حول المحاولة الانقلابية أنها كانت تستهدف الاستيلاء على السلطة في السودان وتقويض النظام الحالى للفترة الانتقالية، حسبما أفاد وزير الدفاع، الفريق ركن يس إبراهيم، في تصريح صحفي.

وأضاف الوزير في تصريحاته: «تمت السيطرة الكاملة على المحاولة، والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجار استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة».

وكان مجلس الوزراء السودانى أعلن أن السُلطات الأمنية والعسكرية السودانية أفشلت محاولة انقلابية، فجر أمس، وتم اعتقال المتورطين فيها، حيث يجرى التحقيق معهم، لافتًا أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة.