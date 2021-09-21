★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ستظل هي الحكومة الشرعية، وذلك بعد ساعات من تصويت البرلمان الليبي لسحب الثقة من تلك الحكومة.

وأفاد بيان للبعثة الأممية في ليبيا، مساء الثلاثاء، بأن حكومة الوحدة الوطنية الحالية ستظل الحكومة الشرعية إلى أن يتم استبدالها بحكومة أخرى، عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات البرلمانية الليبية.

وذكر يان كوبيتش، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، أن البعثة توقعت تركز جهود مجلس النواب في البلاد على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وكذلك عمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها بشأن بناء توافق واسع للإطار التشريعي للانتخابات، الذي يجري العمل عليه، حاليا.