رسالة إنسانية لخدمة المحتاجين بخيرية نجران

هي لنا دار
من جهته، قال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، عبده عطيف: تحتفي الدول بمكانتها العالمية، وتعلن الشعوب أفراحها في أيامها المشهودة، الحافلة بالبطولات، الزاخرة بقيم التطور الاجتماعي، والنهضة وارفة الظلال، والحضور العالمي ذي التأثير.
وتكتب على صفحات المجد والسؤدد المنجزات المحمودة التي يسعد بها المواطن، ويشهد لها التاريخ. ومن هنا يصبح يوم تأسيس الدولة ورفع رايتها يوما وطنيا خالدا، يمنح أوسمة الفخر والاعتزاز لمن سهروا الليالي، ومن بذلوا الغالي والنفيس، واستطاعوا بصبرهم رفع أركان هذه الدار الغالية (هي لنا دار) أجل، فهي دار التاريخ المجيد، والحاضر الزاهر، والمستقبل المأمول بما فيه من الرفعة والرخاء لأبناء هذا الشعب الكريم. فقد انطلقت جحافل المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - تضع قواعد الملك، وتفتح أبواب الحضارة على مناطق المملكة المترامية الأطراف، وتضع أسس النهضة الحضارية والعلمية والصحية والعمرانية والاقتصادية، وذلك منذ إعلان قيام الدولة، لتشهد المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام ذكرى الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، الذي يصادف هذا العام الذكرى الـ91 لتأسيس المملكة.
مشاريع الجمعية
مشروع سلال غذائية للمستفيدين
عدد المستفيدين 5200 مستفيد
سلال غذائية لعابري السبيل 2000 مستفيد
كسوة الشتاء 1500 مستفيد
كسوة العيد 500 مستفيد
كوبونات العثيم 1000 مستفيد
مساعدة أبناء الشهداء 78 مستفيدا
وجبات جاهزة 550 مستفيدا
مساعدة الأرملة مع أبنائها 553 مستفيدا
توزيع لحوم الهدي 3400 مستفيد
ترميم المنازل 18 مستفيدا
تأثيث منازل 35 مستفيدا
مساعدة رعاية أسر السجناء 40 مستفيدا
حفظ النعمة 1500 مستفيد
مشروع إفطار صائم 30000 مستفيد
سقيا مياه 1200 مستفيد
مساعدات إيجار 15 مستفيدا
مساعدات فواتير كهرباء 30 مستفيدا
مساعدات نقدية مقطوعة بـ11500 ريال
أجهزة كهربائية 350 مستفيدا
وجبات المطاعم 650 مستفيدا
وجبات الحليب 771 مستفيدا
إدخال بيانات المستفيدين ببرنامج «روافد» 750 مستفيدا