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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

وأوضح الرئيس أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية، مشيرًا إلى أن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير للقارة الإفريقية.