أخبار عاجلة

سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة -
«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث -
أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد -
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان -
بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة -
نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب» -
محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية -
افتتاح المنفذ الـ ١٤ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأقصر -
«المحامين العرب» يدين الأعمال العدوانية التركية بحق الشعب السوري -
فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة

Print
السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

وأوضح الرئيس أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية، مشيرًا إلى أن حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير للقارة الإفريقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان

«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان

نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب»

نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب»

فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر

فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور