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رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح بمخالفات البناء

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رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح بمخالفات البناء رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح بمخالفات البناء

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عقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، اجتماعأ عاجلاً لبحث المحاور المتعلقة بملف التصالح، والمعوقات التي تواجه اللجنة والأمانة الفنية بمدينة الأقصر وسبل تذليلها.

واستعرض لطفي آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنية، وشدد على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقا لأحكام قانون التصالح، مؤكدا على الإسراع في معدلات العمل.

وناشد رئيس مدينة الأقصر جميع المواطنين سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر بجزيرة العوامية لاستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم واستلام نموذج (10)، تفادياً لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون.

المصرى اليوم

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