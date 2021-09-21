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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن من أجل تصدير اللقاحات إلى الدول الأفريقية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، إن مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول الأفريقية وعن الدول متوسطة الدخل، مع تيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية مع تشجيع الاستثمارات واستمرار تدفقها إلى هذه الدول.

وأوضح الرئيس أن التنمية تضم إطارا شاملا لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة لتوفير الحياة الكريمة للمجتمعات، وبالتالي نفذت مصر الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر حققت التنمية المستدامة في مختلف محافظاتها مع تقليل التفاوت بين الريف والحضر.

وتابع الرئيس أن مصر عملت على توصيل الخدمات الأساسية إلى كل ربوع البلاد.