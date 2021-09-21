أخبار عاجلة

سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة -
«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث -
أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد -
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان -
بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة -
نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب» -
محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية -
افتتاح المنفذ الـ ١٤ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأقصر -
«المحامين العرب» يدين الأعمال العدوانية التركية بحق الشعب السوري -
فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: حققت التنمية المستدامة وقللت التفاوت بين الريف والحضر

Print
السيسي: مصر حققت التنمية المستدامة وقللت التفاوت بين الريف والحضر : حققت التنمية المستدامة وقللت التفاوت بين الريف والحضر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح إن حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن من أجل تصدير اللقاحات إلى الدول الأفريقية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، إن مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول الأفريقية وعن الدول متوسطة الدخل، مع تيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية مع تشجيع الاستثمارات واستمرار تدفقها إلى هذه الدول.

وأوضح الرئيس أن التنمية تضم إطارا شاملا لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة لتوفير الحياة الكريمة للمجتمعات، وبالتالي نفذت مصر الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر حققت التنمية المستدامة في مختلف محافظاتها مع تقليل التفاوت بين الريف والحضر.

وتابع الرئيس أن مصر عملت على توصيل الخدمات الأساسية إلى كل ربوع البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان

«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان

نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب»

نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب»

فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر

فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور