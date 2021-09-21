«طالبان»: على الدول أن تعترف بحكومتنا قبل توجيه انتقادات إليها

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دعا المتحدث باسم حركة «طالبان»، نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المنبثقة عنها، ذبيح الله مجاهد، دول العالم إلى الاعتراف بالسلطات الجديدة قبل توجيه انتقادات إليها.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الأفغانية في كابول، الثلاثاء، أشار مجاهد إلى أن الدول تنتقد حكومة «طالبان» لانتهاكها حقوق الإنسان دون الاعتراف بها، مضيفًا: «نعتقد أن هذه وجهة نظر أحادية الجانب».

وقال مجاهد إن على منتقدي «طالبان» الاعتراف بحكومتها والتعامل معها «تعاملًا مسؤولًا»، موضحًا أن أولئك الذين يعترفون بإدارة «طالبان» في أفغانستان يمكنهم بعد ذلك إثارة القضايا بشكل قانوني مع الحكومة الجديدة.

وقال: «سنعمل على حل مخاوفهم بعد اعترافهم بالحكومة الأفغانية».

وأكد مجاهد أن «طالبان» لا تريد لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، لكنه أضاف أن الحركة ترحب بتعاون المجتمع الدولي معها.

وأعلن مجاهد أن السلطات الأفغانية اعتقلت أفرادا من مجموعتين يشتبه بتورطهما في الهجمات الأخيرة في ولاية ننكرهار. وذكر أن شعب أفغانستان يكره تنظيم «داعش». وقال نائب الوزير: «عملياتنا ضد داعش كانت ناجحة في الماضي»، مضيفًا أن «طالبان» عرفت كيفية مواجهته.