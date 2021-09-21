إبراهيم سعيد: لاعبو الأهلي «استهتروا» بطلائع الجيش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق الفوز ببطولة السوبر المحلي.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه نتيجة 3 -2 بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدم الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي لا يستحق التتويج ببطولة السوبر المحلي، اللاعبون قدموا مباراة سيئة للغاية على عكس لاعبو طلائع الجيش، الذين لديهم تركيز كبير».

وأضاف :«لاعبو الأهلي استهتروا بالمنافس وكان هناك (تعالي) في الأداء وهذا أثر بالسلب على مستواهم الفني»، مؤكدًا :«لاعبو طلائع استحقوا تحقيق الفوز بالبطولة، حيث كان لديهم اصرار على تحقيق اللقب».