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إبراهيم سعيد: البدري كرهني في مباريات ..ومشاهدة «توم جيري» أفضل

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إبراهيم سعيد: البدري كرهني في مباريات المنتخب..ومشاهدة «توم جيري» أفضل إبراهيم سعيد: البدري كرهني في مباريات ..ومشاهدة «توم جيري» أفضل

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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، كان لا يستحق الاستمرار في تدريب الفراعنة.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسام البدري، كان لازم يرحل من أول مباراة في تصفيات أمام أنجولا»، مضيفًا :«منتخب مصر كان يفوز في المباريات الماضية ببركة دعاء المصريين»

وأضاف :«كرهت مشاهدة مباريات في عهد البدري، بسبب الأداء السيئ الذي قدمه اللاعبين منذ توليه المسؤولية الفنية»، مضيفًا :«لولا أن هذه مباريات للمنتخب كنت شاهدت (توم جيري)، لأن به متعة أكثر».

وتابع :«الأداء السئ الذي قدمه المنتخب في عهد البدري، كان نتيجة المجاملات في التشكيل، الشخص الذي يسعى لارضاء جميع الناس يخسر الكل في النهاية».

المصرى اليوم

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