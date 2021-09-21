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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، كان لا يستحق الاستمرار في تدريب الفراعنة.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسام البدري، كان لازم يرحل من أول مباراة في تصفيات كأس العالم أمام أنجولا»، مضيفًا :«منتخب مصر كان يفوز في المباريات الماضية ببركة دعاء المصريين»

وأضاف :«كرهت مشاهدة مباريات المنتخب في عهد البدري، بسبب الأداء السيئ الذي قدمه اللاعبين منذ توليه المسؤولية الفنية»، مضيفًا :«لولا أن هذه مباريات للمنتخب كنت شاهدت (توم جيري)، لأن به متعة أكثر».

وتابع :«الأداء السئ الذي قدمه المنتخب في عهد البدري، كان نتيجة المجاملات في التشكيل، الشخص الذي يسعى لارضاء جميع الناس يخسر الكل في النهاية».