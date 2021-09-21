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أطلق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر مهرجان التحرير الرياضي الثقافي الفني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وأسامة داود رئيس مدينة بدر.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن الاتحاد يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب بصورة جديدة طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف الوصول للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، في اطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وقدم «العزازي» الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه للاتحاد في كافة أنشطته وفعالياته، معربا عن ثقته في مجلس ادارة الاتحاد نحو تنفيذ العديد من الأنشطة التي تخدم الشباب بكافة طوائفه.



وانطلقت المنافسات والفاعليات في العديد من المجالات الرياضية والفنية والثقافية، ففي لعبة كرة القدم تم الاستقرار على مشاركة 36 فريقا يمثلون مراكز الشباب ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين لتقام المنافسات الشرق والغرب، حيث تضم مجموعة الشرق 18 فريقا ونفس العدد لمجموعة الغرب، على ان يصعد اول كل مجموعة للمنافسة على المركز الاول والثاني، ويصعد اصحاب المركز الثاني بكل مجموعة للمنافسة على المركزين الثالث والرابع.

وسوف تقام مباريات مجموعة الشرق على ملعب مركز شباب ام صابر ومجموعة الغرب على ملعب مركز شباب النجاح ثم مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب مركز شباب الخرطوم وهو مركز من ضمن مشروع حياة كريمة، وتقام المباريات بنظام الكأس وخروج المغلوب، ومن المقرر تكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولي.



وفي تنس الطاولة تقام مباريات البطولة بنظام اللعب الفردي وحسب القانون الدولي وبخروج المغلوب لسن 18 إلى مافوق دون التقيد بالاعمار السنية وتقدم الجوائز للاوائل وسيتم تحديد جوائز للاعمار السنية، حيث تقام مباريات البطولة على ترابيزات مجمعة على مسرح مركز شباب عمر مكرم ومن المتوقع مشاركة اكثر من 500 لاعب.



بالنسبة لمنافسات الكاراتية سوف تقام البطولة للاعبين صغار السن وعلى 3 احزمة فقط من خلال 3 مسابقات وتقام البطولة على مركز شباب منشاة عامر، وسوف يتم تقديم الجوائز لتسعة لاعبين بمعدل 3 جوائز لكل مسابقة، وعن مسابقة شد الحبل تقام المنافسات على مدار ايام البطولة من خلال مشاركة كل مراكز الشباب بنظام الدوري وقبل افتتاح البطولات والندوات وتكون المباراة الختامية في اليوم النهائي، وتكون الجوائز عبارة عن 10 هدايا موزعة على الفريق الاول والثاني فقط، وضمن المنافسات الرياضية يتم تنظيم ماراثون من خلال اشراك عدد كبير من الشباب لمسافة 5 ك.

وفيما يخص المسابقات الفنية، يتم التنافس في مجالات «الشعر، الزجل، القصة القصيرة، الانشاد»، بالاضافة إلى المواهب الفنية المتعددة، وسوف يتم إقامة المسابقات قبل كل ندوة من الندوات المقرر إقامتها وهي اربع ندوات، حيث تقام الندوة الاولى بمركز شباب عمر مكرم وهي ندوة حوارية يسبقها افتتاح معرض المراة والفتاة، والندوة الثانية تقام بمركز شباب بغداد عن الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، بينما تقام الندوة الثالثة بمركز شباب مدينة بدر عن الرياضة والشباب وخلق البطل الاولمبي، فيما تقام الندوة الرابعة في اليوم الختامي وهي عبارة عن لقاء حواري بين الشباب وكبار المسئولين ورئيس مجلس ادارة اتحاد مراكز شباب مصر.