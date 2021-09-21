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وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بإطلاق إبداع مراكز الشباب والأندية

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وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بإطلاق إبداع مراكز الشباب والأندية وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بإطلاق إبداع مراكز الشباب والأندية

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالفنان أشرف عبدالباقي، بحضور نجوي صلاح وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وإيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، للوقوف على آخر استعدادات وزارة الشباب والرياضة لاطلاق النسخة الرابعة من مسابقة ابداع مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وخلال الاجتماع أكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة دائما على توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج والأنشطة والفعاليات وخاصة تلك المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتي المجالات الثقافية والفنية إضافة إلى تطوير تلك البرامج والمشروعات التي تنفذها للشباب المصري من حيث جودة المضمون والمحتوى، مضيفاً أنه يتم تقييم كل مشروع بعد الإنتهاء من المرحلة التي يتم تنفيذها من أجل تطوير المراحل المقبلة من المشروع.

وأوضح أن النسخة الحالية من مسابقة ابداع مراكز الشباب والأندية الرياضية شهدت نجاحا كبيرا وانتشارا غير مسبوق في شتي مجالات تنفيذ المسابقة والتى تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم.

موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة وضعت اللمسات الاخيرة قبل إنطلاق أول برنامج سيتم عرضه على التليفزيون المصري من فعاليات ومناقشات النسخة الحالية حيث سيقوم بعرض إبداع مراكز الشباب في نسخته الرابعة، كما سيتم عرض إبداع الأندية الرياضية لأول مرة.

المصرى اليوم

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