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وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي المصري للكيك بوكسينج ومنتخب السامبو

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وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي المنتخب المصري للكيك بوكسينج ومنتخب السامبو وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي المصري للكيك بوكسينج ومنتخب السامبو

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبين الوطني للكيك بوكسينج ولاعبي منتخب للسومو، بعد حصولهم على المراكز الأولي في البطولة الأفريقية والبطولة العربية، وذلك بحضور الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج واعضاء مجلس الإدارة.

أعرب صبحي عن سعادته بحصول المنتخب المصري للرجال والسيدات على عدد من الميداليات والمراكز الاولي في البطولات التي شارك فيها، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائماً إلى استغلال طاقات الشباب المختلفة وتسخيرها لما يخدم المجتمع المصري.

مضيفاً إنه كان على تواصل ومتابعة مع الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد لمعرفة نتائج المنتخب المصري ومتابعتهم، حيث يحرص على متابعة كافة البعثات المصرية المشاركة في البطولات المختلفة والتي تسعي لرفع اسم ومكانة مصر عاليا، متمنيا مزيد من التوفيق والنجاح في الفترة القادمة، والعمل على انتشار اللعبة في مصر.

وكان المنتخب المصري للكيك بوكسينك استطاع بعد مشاركته في البطولة العربية بالعراق الحصول على المركز الاول للسيدات، والمركز الثاني k1 للرجال، والمركز الثالث full contact.

كما حصل المنتخب المصري على المركز الأول في كاس افريقيا للكيك بوكسينج والتي اقيمت في الكاميرون.

وايضا حصل المنتخب المصري للسامبو على المركز الثالث للرجال والسيدات بعد مشاركتهم في البطولة الافريقية للسامبو، والتي استضافتها مصر واقيمت في استاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر انه استضافت مصر بطولة العالم للكيك بوكسينج «Air Forse One» على الصالة المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 22 لاعب من أربعة دول هولندا والأردن بجانب مصر الدولة المستضيفة.

والتي استطاع فيها العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت، الفوز بلقب بطولة العالم للكيك بوكسينج «Air Forse One» بعد الفوز على اللاعب الروسي نيكيتا سيروفيشكن.

المصرى اليوم

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