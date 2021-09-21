أخبار عاجلة

المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع -
طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا -
ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 76

Print
بحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز العلاقات بين البلدين واستعرضا التطورات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 76

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.
وعقدت أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة العالم ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
حضر الجلسة الافتتاحية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية بوي ثانه سون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع

المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع

طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"