"تعليم الرياض" تضيف ثلاثة برامج تدريبية جديدة لتأهيل القيادات والمعلمين

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بلغ ما تم إعداده للعام الدراسي الجاري 22 حقيبة وفق المعايير المهنية

أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض (بنين) عن إضافة ثلاثة برامج تدريبية جديدة إلى برامجها ليصبح مجموع ما تم إعداده للعام الدراسي الجديد 22 حقيبة تدريبية في خمسة مجالات هي الإدارة والقيادة، التعليم والتعلم، البرامج المتخصصة، الحاسب والتقنية، والتطوير الشخصي.

وتأتي هذه البرامج لتتماشى مع المعايير المهنية للمعلمين وتدعم جهود وزارة التعليم والمسارات المهنية في خططها الجديدة، مبينًا أن هنالك خطة لمواءمة 32 حقيبة تدريبية إضافية وفق المعايير المهنية.

فيما حملت الحقائب التدريبية الجديدة التي أنهى قسم البرامج التدريبية تحكيمها وتطويرها مع 25 متخصصًا وخبيرًا مسميات: بوصلة التفكير وتطبيقاتها التعليمية، صناعة الطالب المتفوق، مهارات إدارة الصف في درس القرآن الكريم، القراءة السريعة، التخطيط الاستراتيجي، إيقاد شرارة الإبداع في التعليم، التعلم القائم على المشروعات، تحسين البيئة المدرسية "خبرات"، دراسة TIMSS للرياضيات، الأندية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، الصحافة الرقمية، التجويد الميسر.

وقد شملت القائمة برامج مهارات التقويم الحقيقي، القائد المتفوق (1)، القائد المتفوق (2)، الباحث التربوي في ضوء المعايير المهنية، القائد التقني، مهارات متقدمة في تصحيح التلاوة، البراعة الرياضية في ضوء المعايير المهنية، الترغيب في الصلاة، مهارات التعامل مع وذي الاحتياجات الخاصة في ضوء المعايير المهنية، والقيادة الموثوقة.