أخبار عاجلة

المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع -
طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا -
ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكشف على 100 حالة فى مبادرة «صحتك ثروتك» شمال الأقصر

Print
الكشف على 100 حالة فى مبادرة «صحتك ثروتك» شمال الأقصر الكشف على 100 حالة فى مبادرة «صحتك ثروتك» شمال الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بتنفيذ فعاليات حملة «صحتك ثروتك» للكشف على أمراض البروستاتا داخل نطاق ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية .

وأسفرت أعمال الحملة عن الكشف على عدد 100 حالة من أهالى الزبنية، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من دكتورة ماكرينا القمص مكسيموس اشراف الهيئة ودكتورة ليزا اسطفانوس إشراف الهيئة وسماح احمد عبدالله اشراف الهيئة واحمد ابراهيم محمد مشرف من الهيئة، ومحمود محمد الطواب ممرض وعلى احمد ممرض ومارولا هدرا عبيد متطوعة ووصال محمود محمد متطوعة وصفاء عبدالرحيم متطوعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية

التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى

الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى

«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة

«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة