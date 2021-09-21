الكشف على 100 حالة فى مبادرة «صحتك ثروتك» شمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بتنفيذ فعاليات حملة «صحتك ثروتك» للكشف على أمراض البروستاتا داخل نطاق ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية .

وأسفرت أعمال الحملة عن الكشف على عدد 100 حالة من أهالى الزبنية، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من دكتورة ماكرينا القمص مكسيموس اشراف الهيئة ودكتورة ليزا اسطفانوس إشراف الهيئة وسماح احمد عبدالله اشراف الهيئة واحمد ابراهيم محمد مشرف من الهيئة، ومحمود محمد الطواب ممرض وعلى احمد ممرض ومارولا هدرا عبيد متطوعة ووصال محمود محمد متطوعة وصفاء عبدالرحيم متطوعة.